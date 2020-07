Milano: partnership tra Lendlease e PSP Investments per progetto da 2,5 miliardi a Santa Giulia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lendlease, gruppo internazionale di real estate e infrastrutture, ha stretto una partnership strategica di lungo termine con PSP Investments, uno dei maggiori gestori di fondi pensione del Canada, per lo sviluppo di Milano Santa Giulia, tra i maggiori progetti di riqualificazione urbana a Milano. Milano Santa Giulia si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 110 ettari a sud-est di Milano. Il progetto - spiega una nota - ha un valore lordo di sviluppo di 2,5 miliardi di euro e prevede la realizzazione di un nuovo distretto urbano ad uso misto, suddiviso in due aree distinte a nord e sud, con un potenziale di un massimo di 2.500 residenze che affiancheranno nuovi uffici commerciali, attività retail e di intrattenimento. L'area di Milano Santa Giulia dista solo dieci minuti in auto dall'aeroporto internazionale di Milano Linate e quindici minuti dal centro città ed è strettamente connessa con la metropolitana, la stazione ferroviaria e le principali infrastrutture di viabilità di Milano. Lo sviluppo dell'area sarà progettato secondo principi di sostenibilità tra cui l'obiettivo di raggiungere zero emissioni di carbonio e la certificazione Well. Sarà realizzato un parco di circa 30 ettari, che diventerà il terzo parco urbano più grande di Milano. In progetto la realizzazione di servizi per oltre 1.500 studenti, nuove scuole e un museo. Milano Santa Giulia ospiterà inoltre la più grande arena coperta multifunzionale di Milano, con una capacità di 16.000 spettatori, che sarà costruita a nord dell'area e utilizzata come una delle sedi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. (segue) (com)