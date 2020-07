Milano: partnership tra Lendlease e PSP Investments per progetto da 2,5 miliardi a Santa Giulia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova partnership tra Lendlease e PSP Investments prevede un investimento iniziale di circa 250 milioni per l'acquisizione dei due edifici per uffici di livello premium Spark 1 e Spark 2, che sono in fase di costruzione a sud dell'area e già stati pre-locati. Lendlease svilupperà e gestirà gli edifici e la proprietà sarà suddivisa in parti uguali tra i due partner. La partnership tra Lendlease e PSP Investments contempla inoltre lo sviluppo dell'area nord di Milano Santa Giulia, con le funzioni residenziali, commerciali e retail, attraverso una joint venture paritetica al 50 per cento tra i due partner, come per l'area sud Lendlease si occuperà nei prossimi dieci anni della pianificazione, della progettazione e dello sviluppo del progetto. L'annuncio di oggi rientra nella strategia definita nel 2017 da Lendlease, anno in cui la società ha firmato un accordo strategico con Risanamento SpA, a cui fa capo la proprietà del sito di Milano Santa Giulia, per portare avanti e completare la variante urbanistica e le attività di bonifica del sito. "Questa joint venture dimostra il valore del modello integrato con cui operiamo e come le nostre competenze nella rigenerazione urbana a livello mondiale consentono ai maggiori investitori istituzionali partner l'accesso a prodotti di investimento diversificati e di alta qualità su scala globale. La nostra strategia è quella di lavorare con partner di capitale che condividono la nostra visione per la realizzazione di progetti di urbanizzazione, per i quali disponiamo di una pipeline di 26 miliardi di sterline nel Regno Unito e in Europa. Questo tipo di partnership ci consente di sviluppare interventi di riferimento nel nostro settore e siamo felici di poter avviare questa partnership che avanzerà ulteriormente nel corso dello sviluppo del progetto", ha dichiarato Tom Mackellar, chief financial officer di Lendlease Europa. (segue) (com)