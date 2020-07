Milano: partnership tra Lendlease e PSP Investments per progetto da 2,5 miliardi a Santa Giulia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto - ha aggiunto Andrea Ruckstuhl, head of Continental Europe di Lendlease - restituirà un'importante area alla città di Milano e siamo molto lieti di collaborare con PSP Investments, un investitore con un track record eccezionale negli investimenti in progetti di urbanizzazione che ha voluto condividere il nostro modello innovativo di sviluppo urbano. Questa partnership rafforza il nostro commitment di lungo termine sul progetto e sulla città di Milano, dove siamo anche responsabili del progetto MIND che sta prendendo forma nell'ex sito dell'Expo di Milano". "Crediamo che Milano Santa Giulia rappresenti un'entusiasmante opportunità per creare un nuovo vivace quartiere a Milano, costruito attorno ai principi di innovazione e sostenibilità, e siamo felici di iniziare a lavorare su questo progetto con i nostri nuovi partner di Lendlease", ha concluso Stephane Jalbert, amministratore delegato Real Estate Investments di PSP Investments Europa e Asia Pacifico. (com)