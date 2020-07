© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Hong Kong: il varo della legge sulla sicurezza voluta da Pechino, e le centinaia di arresti seguiti alla sua promulgazione, hanno suscitato nette prese di posizione da parte della comunità internazionale. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14.- Francia-Turchia: Parigi annuncia il ritiro dalla missione Sea Guardian dopo le frizioni con Ankara nel Mediterraneo in vista della riapertura dei pozzi petroliferi in Libia. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 18.30.- Migranti: inizia oggi il negoziato tra Italia e Libia per le modifiche al memorandum del 2017, intanto la serrata anti-coronavirus causa un'ondata di nuovi arrivi dal Nord Africa, su livelli ancora lontani dal periodo 2014-2016. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Russia: il voto popolare sugli emendamenti alla Costituzione si è concluso con una netta affermazione del "Sì" che ha ottenuto il 78 per cento e un'affluenza alle urne intorno al 65 per cento. Un esito ampiamente gradito al Cremlino. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.(Res)