Sudafrica: esplosione nella raffineria Astron, almeno due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite dopo un'esplosione avvenuta nella raffineria di petrolio Astron di Milnerton, nella periferia della capitale sudafricana Città del Capo. Lo ha riferito su Twitter la polizia del Sudafrica, precisando che le vittime sono un uomo e una donna e che sono state avviate indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dell'accaduto. L'esplosione si è verificata intorno alle 4 di questa mattina, ma le cause non sono ancora chiare. (Res)