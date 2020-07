Decreto Semplificazioni: Fornaro (Leu), aumentare i presidi di legalità quando si semplifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "semplificare le procedure e velocizzare la realizzazione di opere pubbliche (piccole e grandi) può aiutare la ripresa dell'economia, in particolare dell'edilizia, settore con forte impatto occupazionale positivo. Se si sceglie questa strada però - continua il parlamentare in una nota - bisogna aumentare i presidi di legalità per contrastare il lavoro nero, le infiltrazioni mafiose in appalti e subappalti e mettere in primo piano la sicurezza del lavoro nei cantieri". Secondo l'esponente di Leu, "è inaccettabile che sull'altare della velocità e della semplificazione, qualcuno pensasse di mettere in secondo piano presidi di legalità come il Durc (Documento unico di regolarità contributiva), il sistema di certificazioni antimafia e il presidio anticorruzione dell'Anac. Rilanciare il settore delle opere pubbliche senza arretrare sul terreno della sicurezza, dei diritti dei lavoratori e della lotta alla corruzione: questa - conclude Fornaro - è la sfida da vincere non solo per il governo, ma per l'intero Paese". (Com)