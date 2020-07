Asti: ripristino pavimentazione su tangenziale Est e A21, chiusure al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da venerdì 3 luglio saranno interessate dai ripristini le rampe dello svincolo Asti Est della statale 706 “Tangenziale Est di Asti”, in ingresso in direzione Cuneo e A21 Torino/Piacenza e in uscita in direzione Asti e A21 Torino/Piacenza. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni le rampe saranno chiuse al traffico tra le 20:00 di venerdì 3 e le 6:00 di sabato 4 luglio, e tra le 7:30 e le 18:00 di lunedì 6 luglio. Per effetto della limitazione, il traffico proveniente da Portacomaro (sulla statale 706) in uscita ad Asti o A21 Torino/Piacenza potrà proseguire per Cuneo immettendosi direttamente sulla statale 231, invertire la marcia al km 2 e reimmettersi sulla SS231 fino all’uscita di Asti e A21. Il flusso proveniente da Asti (Corso Alessandria) in immissione sulla statale 231 in direzione Cuneo potrà invece procedere sulla statale 706 in direzione Portacomaro fino allo svincolo di Pontesuero (km 1,400), uscire e reimmettersi sulla SS706 in direzione Asti con prosecuzione diretta sulla statale 231 per Cuneo. (Rpi)