Decreto Rilancio: Cannizzaro (FI), resterà occasione persa, serve coraggio per ripartire

- Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, parla di "sprint finale in commissione Bilancio a Montecitorio per l'esame del decreto Rilancio. La maggioranza è indecisa su tutto - continua il parlamentare su Facebook -, e il provvedimento resterà un'occasione persa. Forza Italia è a lavoro, per migliorare il migliorabile e per dare risposte al Paese: aiuti concreti per famiglie e lavoratori, liquidità per le imprese, risorse certe per il rilancio della nostra economia". L'esponente di FI conclude: "Stop bonus, l'Italia riparte solo con una prospettiva coraggiosa di crescita e sviluppo".(Rin)