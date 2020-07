Imprese: De Agostini, approvato bilancio 2019, ricavi in crescita del 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli Azionisti di De Agostini S.p.A., riunitasi sotto la presidenza di Marco Drago, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019 e ha preso visione del Bilancio Consolidato alla stessa data, quest’ultimo predisposto secondo i Principi Contabili Internazionali Ias/Ifrs. Lo rende noto un comunicato. In sintesi, a livello consolidato: ricavi netti pari a 4.627 milioni di euro, in incremento del 3 per cento rispetto al 2018, e margine operativo lordo (Ebitda) attestato a 1.641 milioni (pari al 35 per cento dei ricavi netti, in leggero miglioramento rispetto al 34 per cento del 2018); Ordinary Ebit positivo per 758 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 2018; risultato netto di gruppo positivo per 19 milioni di euro; posizione finanziaria netta pari a -7.521 milioni di euro. Il Net asset value del gruppo si è attestato a 2.355 milioni di euro, a fronte di un patrimonio netto di pertinenza pari a 1.864 milioni di euro. Per quanto riguarda la capogruppo De Agostini S.p.A., il risultato netto registrato nel 2019 è stato positivo per 55,3 milioni di euro. (segue) (Com)