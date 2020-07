Imprese: De Agostini, approvato bilancio 2019, ricavi in crescita del 3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea della Società ha inoltre: deliberato – in base a principi di prudenza legati all’impatto del Covid-19 sul contesto economico - di non distribuire dividendi; provveduto a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione - essendo giunto a scadenza il mandato del precedente organo amministrativo – ora composto da undici membri, nelle persone di Marco Drago – presidente, Paolo Boroli, Pietro Boroli, Roberto Drago, Paolo Tacchini, Lorenzo Pellicioli – già membri del precedente consiglio di amministrazione – e Andrea Boroli, Paolo Basilico, Mario Cesari, Marco Costaguta e Marco Sala, come nuovi membri. Il consiglio di amministrazione della società - tenutosi a valle dell’assemblea - ha nominato il dott. Pietro Boroli ed il dott. Roberto Drago Vice Presidenti ed il sig. Lorenzo Pellicioli amministratore delegato (Group Ceo). (Com)