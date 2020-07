Corruzione: Fico, disincentiva investimenti esteri e altera concorrenza tra imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corruzione rimane “non soltanto una fonte di dispersione delle risorse pubbliche, ma disincentiva gli investimenti, anche esteri, altera la concorrenza tra le imprese a favore di quelle più disoneste”. Lo ha detto il presidente della Camera intervenendo alla presentazione della relazione annuale dell’Anac. “Un fattore che può compromettere la possibilità di rilanciare, dopo la crisi determinata dall’epidemia, la nostra economia su nuove basi sostenibili e innovative. L’Unione europea si appresta a mettere a disposizione dei Paesi membri risorse molto ingenti per superare la crisi attuale - ha sottolineato -. Non possiamo permetterci che l’impatto di questi fondi sia pregiudicato dalla corruzione e dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. La vera lotta alla corruzione passa attraverso la consapevolezza che il rispetto delle regole è condizione per il benessere di tutta la comunità. E attraverso la condanna pubblica ed individuale non soltanto delle condotte criminose ma di ogni comportamento e atteggiamento complice, indulgente, assolutorio, compiacente che costituisce di esse il retroterra fertile”.(Rin)