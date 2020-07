Balcani: Commissione Ue presenta progetti dei quadri di negoziazione per Albania e Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato al Consiglio progetti di quadri di negoziazione per l'Albania e la Macedonia del Nord, definendo gli orientamenti e i principi per i loro colloqui di adesione. Lo si apprende dalla Commissione europea. Secondo il commissario europeo per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, questo "segna un altro importante passo per l'Albania e la Macedonia del Nord verso l'Unione europea. Mantenendo il nostro impegno, definiamo quadri concreti per lo svolgimento dei negoziati di adesione. Le nostre proposte si basano sulla metodologia di allargamento rivista che abbiamo presentato a febbraio per rendere il processo di adesione più credibile, con un orientamento politico più forte, più dinamico e prevedibile". Il commissario ha aggiunto di attendere "con impazienza le discussioni con gli Stati membri" e ha spiegato che "si terranno al più presto le prime conferenze intergovernative con i due paesi". Questo perché "il loro futuro è chiaramente nell'Unione europea e sono fiducioso che continueranno a portare avanti le riforme sul loro cammino nell'Ue, come hanno fatto finora". (segue) (Beb)