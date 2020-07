Balcani: Commissione Ue presenta progetti dei quadri di negoziazione per Albania e Nord Macedonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quadri negoziali stabiliscono gli orientamenti e i principi per i negoziati di adesione con ciascun paese candidato. I progetti di quadri sono suddivisi in tre parti: la prima, i principi che regolano i negoziati di adesione; la seconda, la sostanza dei negoziati e, la terza, la procedura di negoziazione. L'obiettivo dei negoziati è che l'Albania e la Macedonia del Nord adottino l'acquis dell'Ue nella sua interezza e garantiscano la sua piena attuazione e applicazione al momento dell'adesione. I progetti di quadri di negoziazione si basano sull'esperienza di precedenti allargamenti e sui negoziati di adesione in corso. Integrano la metodologia di allargamento riveduta, tengono conto dell'acquis dell'Ue in evoluzione e riflettono debitamente i meriti e le situazioni specifiche dei paesi. La Commissione ha spiegato che ci sarà un'attenzione ancora più forte alle riforme fondamentali, a partire dallo stato di diritto, dal funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione, nonché dall'economia dei due paesi. (Beb)