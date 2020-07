Germania: il Bundestag approva la seconda manovra aggiuntiva del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive, il Bundestag ha approvato oggi la seconda manovra aggiuntiva del 2020, elaborata dal governo federale per far fronte alla crisi del coronavirus. Il provvedimento prevede una spesa di 62,5 miliardi di euro, volta a finanziare misure di stimolo per il sostegno della domanda interna. Come il primo bilancio supplementare da 156 miliardi di euro votata a marzo da Bundestag e Bundesrat, anche questa manovra verrà finanziata in deficit. Nel 2020 il governo federale assumerà nuovo debito per 217,8 miliardi di euro al fine di sostenere la risposta alla crisi. Nel corso del suo intervento al Bundestag, il ministro delle Finanze Olaf Scholz ha promesso che il governo federale non avrebbe risparmiato contro la crisi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Scholz ha sottolineato: “Non toccheremo lo stato sociale che ci sta guidando in modo così efficiente attraverso questa crisi, ma lo espanderemo”. Per esempio, nonostante la crisi, le pensioni delle fasce reddito inferiori saliranno da gennaio del 2021 con la riforma che incrementa il contributo pensionistico di base. A causa del secondo bilancio supplementare, il rapporto tra debito e Pil della Germania crescerà nel 2020 da meno del 60 a oltre il 75 per cento. Per l'anno in corso, il governo federale prevede, inoltre, che la crisi provocherà un declino delle entrare pari a 40,5 miliardi di euro. La dimensione del nuovo debito diventa ancor più evidente se paragonata a quella relativa alla crisi finanziaria. Allora, il governo tedesco emise debito per 44 miliardi di euro. Scholz prevede di rimborsare la maggior parte dei nuovi prestiti entro 20 anni dal 2023. (Geb)