Italia-Asean: Di Stefano, unire le forze per accelerare la ripresa post-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e i paesi del sud-est asiatico devono unire le forze per accelerare la ripresa dopo la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano, intervenendo oggi in videoconferenza al Dialogo di alto livello sulle relazioni economiche tra l’Italia e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), organizzato dal think tank The European House – Ambrosetti e giunto alla sua quarta edizione. In Italia, ha spiegato Di Stefano, “governanti, accademici e industriali attribuiscono molta importanza al rapporto con l’Asean, ne percepiscono l’importanza strategica. Per questo il mio team che si occupa di internazionalizzazione delle aziende italiane si sta concentrando sulla regione”. Il sottosegretario ha ricordato diverse missioni economiche italiane effettuate nei paesi Asean a partire dal 2018 e ha sottolineato l’approccio dell’organizzazione regionale a difesa del multilateralismo. “Abbiamo elaborato un piano d’azione che comprende la sfera politica, quella economica, la connettività, il settore privato. Vogliamo condividere il nostro know-how e la capacità di costruire talenti. Siamo pronti a collaborare anche su tecnologie aerospaziali e altri ambiti e abbiamo intensificato attività condivise come la lotta contro il crimine organizzato”. L’obiettivo, insomma, è “aumentare il dialogo” per sfruttare il “grande potenziale” delle relazioni politiche ed economiche tra le due parti, un lavoro sul quale è in prima linea l’agenzia Ice e che potrebbe essere favorito dalla fase di ripresa dopo la pandemia di coronavirus. “Dobbiamo fidarci del ruolo positivo che l’Asean ha avuto contro il virus, bisogna unire le forze per accelerare la ripresa. Se c’è una cosa che abbiamo appreso durante la pandemia, è che l’unione fa la forza”, ha concluso Di Stefano. (Gmr)