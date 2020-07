Lavoro: Rizzotti (FI), governo intervenga subito o crisi irreversibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati sul lavoro diffusi oggi dall'Istat "da febbraio ci sono 500 mila occupati e i disoccupati sono aumentati di 400 mila unità. Se questi sono i numeri allarmanti che riguardano un periodo di emergenza durante il quale è stato imposto fino ad agosto il divieto dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo, non osiamo immaginare quello che potrebbe succedere a settembre con le aziende che ancora faticano a ripartire, con esercizi commerciali che stanno facendo i conti con una crisi epocale". Lo dichiara Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Una vera e propria catastrofe che dimostra l'urgenza di un intervento sulle politiche del lavoro - sottolinea -. Il governo inizi ad eliminare subito uno strumento diabolico come il reddito di cittadinanza e impieghi le risorse per sostenere le piccole e medie imprese, aiutandole a ripartire e incentivandole alle nuove assunzioni. Il rischio che l'emergenza sociale esploda è ormai concreto e l'esecutivo non può tergiversare. O si interviene subito o la crisi sarà irreversibile". (com)