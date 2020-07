Napoli: rapina a una donna, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapinò una donna della sua catenina d’oro insieme a un complice armato, individuato e arrestato un 34enne a Napoli. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato incastrato dai filmati della sorveglianza di alcuni esercizi commerciali in via Cirillo dove si sarebbe consumata l’aggressione. Lo hanno fermato, ieri pomeriggio, in casa sua nei cui pressi è stato ritrovato anche lo scooter presumibilmente utilizzato per il colpo. (Ren)