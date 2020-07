Sudafrica: interrotta produzione raffineria Astron Energy dopo esplosione di questa mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione petrolifera della raffineria sudafricana Astron Energy è stata sospesa dopo che un incendio è scoppiato nelle prime ore di questa mattina nello stabilimento, provocando un'esplosione e la morte di almeno due dipendenti. Lo ha riferito ai media locali un portavoce della raffineria, che è situata nella zona di Milnerton alla periferia di Città del Capo e garantisce una produzione di 10mila barili al giorno. Secondo il portavoce, l'incendio è stato contenuto ma tutti i lavori dell'impianto hanno dovuto essere sospesi per misura di sicurezza. Le dichiarazioni di Astron Energy cadono dopo quelle rilasciate poche ore fa dalla polizia del Sudafrica su Twitter, nelle quali confermava l'esplosione e precisava che le vittime sono un uomo e una donna. Sono state avviate indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dell'accaduto. L'esplosione si è verificata intorno alle 4 di questa mattina, ma le cause non sono ancora chiare. (Res)