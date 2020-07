Al Viminale il primo incontro del comitato Italia-Libia sulle modifiche al memorandum del 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al Viminale si tiene il primo incontro del comitato tecnico misto italo-libico per negoziare le modifiche al Memorandum d'intesa fra Italia e Libia del 2017 sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti libiche, una delegazione del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia è partita questa mattina da Tripoli accompagnata da un funzionario italiano ed è attesa a breve nella capitale dell’Italia. Al centro dei colloqui ci sarà la proposta libica di modifica del Memorandum consegnata lo scorso 24 giugno al ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dal capo del Consiglio presidenziale e premier del Gna, Fayez al Sarraj, durante una missione ufficiale a Tripoli. “Da una prima lettura, sembra che la proposta vada nella giusta direzione recependo la volontà italiana di rafforzare la piena tutela dei diritti umani”, aveva detto Di Maio al termine della sua missione in Libia. Era stato lo stesso capo della diplomazia italiana indicare il 2 luglio come data indicativa per l’incontro del comitato misto.Lo scorso 10 giugno, il ministro Di Maio - rispondendo alla Camera dei deputati alle interrogazioni sulle iniziative volte a modificare il Memorandum d'intesa con la Libia, in considerazione della guerra in atto nel medesimo Paese e delle prospettive nel contesto internazionale - aveva ricordato come l’Italia abbia più volte sollecitato il Governo di accordo nazionale a rispondere alle proposte inviate a febbraio tese a migliorare il memorandum. “Il 9 febbraio abbiamo trasmesso alla controparte libica le proposte di emendamento tese a migliorarne l’efficacia”, ha detto Di Maio. “Attendiamo una risposta del governo di Tripoli, che abbiamo più volte sollecitato. Il passo successivo è la convocazione del Comitato di misto, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno”, aveva detto ancora il ministro degli Esteri, sottolineando come le modifiche proposte includono un esplicito riferimento ai trattati internazionali sul rispetto dei diritti umani, nonché la progressiva chiusura dei centri di detenzione.L’intesa firmata il 2 febbraio del 2017 dall’allora premier italiano Paolo Gentiloni e il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj ha una durata triennale, ma l’Italia ha optato per il rinnovo subordinato a modifiche: la volontà di non rispettare più l’intesa doveva essere manifestata per iscritto entro il 2 novembre, ma le autorità italiane hanno deciso di non avvalersi di questa possibilità. Al contrario, il governo di Roma ha scelto di proseguire la collaborazione con i libici con la possibilità di modificare il testo tramite uno scambio di note, durante il periodo della sua validità, quindi entro i prossimi tre anni. Gli emendamenti dovrebbero includere maggiori garanzie per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei migranti detenuti in Libia e la graduale chiusura dei centri di detenzione. Le modifiche dovrebbero inoltre essere concordate nelle riunioni del comitato misto composto da un numero di membri uguale tra le parti, “per individuare le priorità d’azione, identificare strumenti di finanziamento, attuazione e monitoraggio degli impegni assunti”, come previsto dall’articolo 3 del Memorandum. (Rin)