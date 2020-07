© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto continua "a non dare segnali reali di collaborazioni sul caso Regeni. Per questo il Governo ha il dovere di interrompere ogni fornitura di armamenti e di richiamare immediatamente l'ambasciatore italiano in Egitto". Lo scrive su Twitter il senatore di Leu Francesco Laforgia. (Rin)