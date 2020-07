Regno Unito: ex vice premier Heseltine, da Johnson piano per la ripresa "deludente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vice primo ministro del Partito conservatore Michael Heseltine ha definito il discorso del primo ministro britannico Boris Johnson sulla ripresa economica post-coronavirus "profondamente deludente". Heseltine, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico "Independent", sostiene che sia la crisi di coronavirus sia l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea hanno "avuto l'effetto peggiore su coloro che devono prendere le decisioni che riguardano le assunzioni e gli investimenti". "E' una crisi di proporzioni mai viste e peggiorerà. Devo dire che sono profondamente deluso dal discorso fatto dal primo ministro a Dudley", ha detto Heseltine. L'ex vice premier britannico ha aggiunto che il discorso di Johnson è stata la classica mossa adottata dai governi quando la disoccupazione è in aumento. "Annunciano pacchetti di sussidi per l'edilizia e per i trasporti, e riparazioni del servizio sanitario...ma non hanno l'unica cosa essenziale, ovvero l'entusiasmo, l'energia e l'iniziativa locale", ha affermato Heseltine. (Rel)