Roma: Salvini, scriverò a Raggi e prefetto, risolvano problema campo rom accanto rimessa Atac

- La situazione nella zona della rimessa Atac di via Candoni a Roma "è drammatica e insostenibile. Scriverò subito al sindaco Raggi e al prefetto di Roma perché qui non si parla solo di danni di milioni di euro agli autobus, ma si parla anche di lavoratori che vengono presi a sassate e a fucilate". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che questa mattina ha visitato la rimessa dove lo scorso 2 giugno hanno preso fuoco sette autobus. Il deposito si trova accanto a un campo rom dove vivono circa 500 persone. Salvini quindi ha aggiunto: "Al grave danno economico ai cittadini romani che già soffrono la mancanza di autobus in servizio, si aggiunge il fatto che questi rubino benzina, batterie, rame e incendino autobus. Avere come vicini di casa 500 rom non è più sostenibile per questi lavoratori. Anche perché quando si parla di sassate, di bastonate e di fucilate si passa alla criminalità, quindi non penso sia più sostenibile la convivenza di questo campo rom con con 700 lavoratori che vorrebbero solo guidare gli autobus". (segue) (Rer)