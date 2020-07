Coronavirus: ministro Esteri Marocco Bourita, uniti ai paesi africani ed euro-mediterranei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante tutta la mobilitazione nazionale per affrontare le sfide sanitarie della lotta al coronavirus, "il Marocco si è unito al suo continente e ai suoi partner". Lo ha scritto Nasser Bourita, ministro degli Affari esteri, cooperazione africana e marocchini che vivono all’estero in una lettera aperta inviata alla stampa europea. "Registrando uno spirito di solidarietà, nord-sud, sud-sud e sud-nord, il Marocco concretizza il suo impegno per un patto bicontinentale Ue-Africa", ha affermato il ministro. Ricordando che il Covid-19 non ha risparmiato nessun paese, regione o continente, Bourita ha sottolineato che nell'area euromediterranea, come in Africa e in Europa, ha colpito senza discriminazione, ma con una certa differenziazione, spiegando che si tratta di una differenziazione temporale, in primo luogo, perché ha interessato i paesi europei, prima di diffondersi nel Maghreb e nell'Africa subsahariana. Si registra una differenziazione anche in termini di impatto, poiché è in Africa che le conseguenze più devastanti si sono registrate in termini socioeconomici, ha osservato il ministro, aggiungendo che "la differenziazione non ha impedito consultazioni, cooperazione e solidarietà su entrambe le sponde del Mediterraneo”. Bourita ha ricordato in questo contesto, lo scambio telefonico del 10 aprile tra il re Mohammed VI e il re spagnolo Felipe VI sul coordinamento degli sforzi bilaterali e internazionali per combattere il Covid-19 e ha anche menzionato il lancio il 13 aprile dell'iniziativa rivolta ai capi di Stato africani per sostenere gli sforzi del continente nelle varie fasi della gestione della pandemia.(Mar)