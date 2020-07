Regno Unito: ministero Difesa riesamina regole relative a sostegno proteste antirazziste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa britannico sta riesaminando i regolamenti relativi alle modalità con cui i membri delle forze armate possono mostrare sostegno al movimento Black Lives Matter dopo che il gesto di inginocchiarsi è stato proibito in una base militare. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". Il personale della base di Sultan a Gosport, nell'Hampshire, è stato informato del divieto di adottare il gesto, ormai simbolo delle proteste antirazziste. Il comandante della base avrebbe preso la decisione in linea con le attuali regole, che proibiscono di compiere atti politici in uniforme e in servizio. Gli ufficiali della base sostengono che non ci sarebbe nessun problema se i membri delle forze armate decidessero di inginocchiarsi o partecipare alle marce per i diritti umani quando non indossano l'uniforme. La questione è al momento al centro di diverse discussioni. La Polizia metropolitana di Londra, ad esempio, ha dato il permesso ai suoi agenti in servizio di inginocchiarsi durante le proteste di Black Lives Matter. La Federazione della Polizia ha commentato che il gesto dimostra "che siamo tutti esseri umani". Un portavoce del ministero della Difesa ha commentato che "il razzismo non è tollerato e la diversità e l'eguaglianza vengono promosse. Le recenti proteste ci hanno ricordato che tutti abbiamo un ruolo nel costruire un futuro migliore". (Rel)