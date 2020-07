Coronavirus: Egitto, quasi 70.000 contagi, i morti superano quota 3.000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 1.503 egiziani sono risultati positivi al nuovo coronavirus nella giornata di ieri, primo luglio, portando il totale dei contagi a 69.814 dall’inizio della pandemia. Secondo i dati del ministero della Sanità dell'Egitto, altre 81 persone sono decedute dopo aver contratto l’agente patogeno Sars-CoV-2, responsabile della malattia di Covid-19. Sale così a 3.034 il bilancio delle vittime del coronavirus in Egitto. Sono invece 18.881 i pazienti completamente guariti e dimessi dagli ospedali. Gli attualmente positivi ufficialmente registrati dalle autorità sono 47.899 su una popolazione totale che ha recentemente superato i 100 milioni di abitanti: l’Egitto è infatti il paese arabo più popoloso al mondo. Nonostante la curva epidemica non accessi a diminuire, le autorità egiziane sono pronte a riaprire musei e resort turistici per la stagione estiva: il settore del turismo è infatti considerato fondamentale per la tenuta dell'economia nazionale. (Cae)