Ue: Gentiloni, piano di ripresa italiano porti debito su traiettoria discendente

- Non c'è dubbio che se si fa un piano di ripresa orientato al futuro, bisognerà farlo anche pensando a riportare il debito italiano in una situazione stabile e verso una traiettoria discendente. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella sua relazione alla commissione Politiche Ue della Camera dei deputati. "La sostenibilità del debito è uno dei problemi del futuro e la discussione di questi mesi non può cancellarla", ha detto. "Non c'è dubbio che se si fa un piano orientato al futuro, che vedrà spendere 750 miliardi di euro di risorse comuni, di debito contratto in comune dalla Commissione europea, bisognerà farlo anche pensando a riportare il nostro debito in una situazione stabile e verso una traiettoria discendente", ha aggiunto. "Abbiamo una grande opportunità come Commissione europea perché, se funzionerà, sono convinto che l'idea di un impegno comune, anche attraverso l'emissione di debito comune per affrontare problemi comuni, potrebbe riproporsi nei prossimi anni e finalmente porre le basi perché la politica economica europea non si fondi soltanto su regole e sulla supplenza della politica monetaria, ma si fondi anche su risorse comuni messe a disposizione di progetti comuni", ha concluso Gentiloni. (Beb)