Turismo: assessore Roma, in arrivo bando per sicurezza negozi, avranno bollino Covid-free

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il turismo questa settimana esce il bando per la certificazione di sicurezza sanitaria anche per i negozi. Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera l'assessore capitolino allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti. "Perché vorremmo rappresentare ai turisti stranieri che Roma è sicura: abbiamo ideato un bollino e faremo anche una campagna marketing. Per i negozi locali stiamo in fase di aggiudicazione della piattaforma e-commerce legata al consumo di prossimità. Il Covid ha avuto l'effetto di promuovere vendite online, la nostra scelta è quella di sposare un canale di vendita", ha aggiunto Cafarotti. (Rer)