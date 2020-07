Sudafrica: tasso di cambio del rand sul dollaro in aumento dello 0,3 per cento oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il rand sudafricano ha mostrato una maggiore solidità nei confronti del dollaro statunitense, con un tasso di cambio pari a 17, in aumento di circa lo 0,3 per cento rispetto alla giornata di ieri. Lo riferisce la stampa economica sudafricana, sottolineando che il dollaro si è indebolito di circa lo 0,2 per cento sui mercati globali, e ci sono dubbi sulle capacità degli Stati Uniti di sostenere la ripresa del paese mentre continuano ad aumentare i casi di contagio da coronavirus. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il prodotto interno lordo del Sudafrica ha subito una contrazione del 2 per cento nel primo trimestre dell'anno, trainato dal calo delle attività estrattive e manifatturiere. Secondo l'agenzia di rating Moody's l'obiettivo del governo del Sudafrica di stabilizzare il suo debito in espansione entro il 2023 sarà molto difficile e improbabile da raggiungere. “Il governo (di Pretoria) spera di raggiungere l’obiettivo di un avanzo primario entro il 2023 che stabilizzi il debito”, ha detto Moody's in una nota di ricerca sul bilancio. Tuttavia, afferma l’agenzia, “a causa dei risultati negativi del Sudafrica in termini di consolidamento fiscale negli ultimi anni e le deboli prospettive economiche a medio termine, la stabilizzazione del debito entro il 2023 sarà molto difficile da raggiungere”. Questa settimana il ministero del Tesoro ha presentato un bilancio supplementare in risposta alla crisi del coronavirus che prevede un deficit di bilancio più ampio, mentre il debito pubblico è stato stimato a oltre tre quarti del prodotto interno lordo (Pil) a medio termine. Secondo le stime del Tesoro, l'economia del Sudafrica si contrarrà del 7,2 per cento quest'anno. (Res)