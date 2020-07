Grecia: ministro delle Finanze, 24 miliardi di euro per la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione della Grecia alla crisi "senza precedenti" innescata dalla pandemia del Covid-19 è stata immediata: il governo di Atene ha un piano per superare la crisi e la capacità di attuarlo. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, nel suo intervento ad una conferenza online organizzata dalla Commissione europea e dalla Fondazione per la ricerca economica e industriale. Staikouras ha parlato di misure per 24 miliardi di euro, pari al 13 per cento del Pil, previste dalla Grecia per la ripresa economica dopo la pandemia, "che potranno essere arricchite a seconda del margine fiscale".(Gra)