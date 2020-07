Spagna: aumento disoccupazione del 28 per cento a giugno su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine dello stato di emergenza in Spagna e l'avvio della stagione estiva hanno frenato la dinamica di perdita dei posti di lavoro, ma a giugno 2020 il tasso di disoccupazione resta superiore del 28 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dai dati presentati dalla Previdenza sociale secondo i quali nel giugno del 2019 si era registrato il record storico di affiliazione con con 19,5 milioni di lavoratori attivi ed una crescita mensile di 75 mila iscritti che hanno permesso di creare oltre mezzo milione di posti di lavoro in un anno. I settori che hanno contribuito maggiormente a frenare la perdita di impiego sono stati l'edilizia, il commercio ed il turistico-alberghiero. Nel mese di giugno, 1,7 milioni di lavoratori che beneficiavano della cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dal governo per porre un argine alle pesanti conseguenze economico-sociali della pandemia del coronavirus, sono stati reintegrati nella loro mansione. (Spm)