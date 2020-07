Energia: Regno Unito, comune di Copeland valuta progetto nuove centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Copeland ha ricevuto i nuovi progetti per due centrali nucleari da costruire sul sito di un piano precedentemente abbandonato in Cumbria, nel Regno Unito. Secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc", il progetto precedente, che avrebbe dovuto essere sviluppato a Moorside, era stato interrotto perché la multinazionale giapponese Toshiba non era riuscita a trovare un acquirente per la sua società britannica NuGen, che avrebbe dovuto gestire il progetto. I progetti per un nuovo "hub di energia pulita" sono stati ora presentati al consiglio comunale di Copeland. Il sindacato Unite ha comunicato che le centrali potrebbero creare un grande numero di nuovi posti di lavoro. Secondo il segretario regionale Ritchie James l'abbandono del progetto di Moorside era stato "un duro colpo per il futuro economico della Cumbria". "Il fatto che il nuovo consorzio stia guardando oltre al domani e verso un futuro a basso carbonio è una buona notizia, dato che ci potrebbe essere una prosperità di 25 mila posti di lavoro per la regione in seguito alla pandemia se questo progetto funziona", ha detto il segretario regionale. (Rel)