Ungheria: Budapest non seguirà raccomandazioni Ue su riaperture a 14 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se lo chiede l'Unione europea, l'Ungheria non riaprirà i suoi confini a 14 Paesi extra-Ue, con la sola eccezione della Serbia. Il portale "hvg.hu" informa che questa mattina si è riunito l'organo operativo che ha gestito la risposta all'epidemia di coronavirus. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha reso noto in un video su Facebook che l'organo ha discusso la recente proposta europea di riaprire le frontiere a 14 Paesi extra-Ue e alla Cina, sulla base di un principio di reciprocità. L'Ungheria non seguirà le raccomandazioni sulla riapertura a questi Paesi e reintrodurrà un corridoio per i viaggiatori che transitano attraverso il Paese, obbligati a seguirlo. Restano anche i controlli alle frontiere. (segue) (Vap)