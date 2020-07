Ungheria: Budapest non seguirà raccomandazioni Ue su riaperture a 14 Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, secondo quanto annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, manterrà le misure restrittive contro la diffusione del coronavirus nei confronti dei paesi non appartenenti all'area Schengen, anche se considerati sicuri dall'Ue. Il governo di Roma ha approvato un'ordinanza con la quale si impone la quarantena obbligatoria e la sorveglianza sanitaria per tutti i viaggiatori provenienti da paesi non europei, che potranno entrare in territorio italiano solo per motivi di studio, lavoro, salute e motivata emergenza. Speranza ha affermato che in questo modo l'esecutivo ha voluto mantenere una “linea della prudenza”, al fine di evitare che si possano innescare nuovi focolai di contagio da coronavirus (Vap)