Sicurezza digitale: Polizia ed Efsa siglano un accordo per il contrasto dei crimini informatici

- E’ stato siglato l’accordo tra Polizia di Stato e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi di particolare rilievo per il Paese. La convenzione, firmata digitalmente dal capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza Franco Gabrielli e dal direttore esecutivo Difesa Bernhard Url, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione alla criminalità informatica attraverso la stipula di accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è un'agenzia dell'Unione europea istituita nel 2002. Fornisce consulenza scientifica e una comunicazione efficace in materia di rischi, esistenti ed emergenti, associati alla catena alimentare.Ciò è reso possibile grazie anche alla struttura dei sistemi informatici, tecnologici e reti telematiche che supportano tutte le funzioni istituzionali di Efsa e, pertanto, la loro tutela rende necessaria una intensiva attività di prevenzione ovvero una tempestiva ed efficace risposta a qualsivoglia minaccia informatica e cybernetica. "L’accordo - spiega la nota stampa - rappresenta una tappa significativa nel processo di costruzione di una fattiva collaborazione fra istituzioni pubbliche italiane ed europee: un progetto che, in considerazione dell’insidiosità delle minacce informatiche e della mutevolezza con la quale esse si realizzano, risulta essere strumento essenziale per la realizzazione di un efficace sistema di contrasto al cybercrime, basato quindi sulla condivisione informativa e sulla cooperazione operativa. Per la Polizia di Stato tale compito viene assicurato dal Centro nazionale snticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che da anni si occupa della tutela delle reti informatiche di realtà, sia pubbliche che private, di rilievo nazionale e di importanza strategica per il paese. (Rin)