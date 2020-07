Roma: spaccio al Corviale, arrestate 11 persone tra cui 3 minorenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'operazione di questa notte, che ha portato all'arresto di 11 persone, tra cui 3 minorenni, accusati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamento, hanno preso parte i carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli e del Nucleo operativo della compagnia di Roma Eur. Il provvedimento trae origine da un’indagine denominata Tabula rasa diretta dalla Direzione distrettuale antimafia e dal pool della Procura di Roma che si occupa tra l’altro dei reati in materia di stupefacenti, delegata alla stazione Roma Villa Bonelli con il supporto del Nucleo operativo della Compagnia Roma Eur. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell’organizzazione, durante le quali sono stati acquisiti significativi elementi probatori in ordine ai ruoli ricoperti dagli indagati, con l’individuazione di compiti e responsabilità, come ad esempio quella di garantire le spese di patrocinio legale per gli appartenenti al gruppo colpiti da misure cautelari. Nel corso dell’attività è stata documenta l’esistenza di una rete di vedette cui era affidato il compito di eludere i controlli delle Forze dell’ordine, ciononostante sono stati accertati numerosi episodi di spaccio di stupefacenti, per un volume di affari illeciti quantificati in circa 30.000 euro mensili. A seguito delle varie operazioni dei carabinieri, fino ad ora sono state arrestate 10 persone in flagranza di reato e altre 2 denunciate, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad essere stati segnalati alla Prefettura di Roma numerosi assuntori. (Rer)