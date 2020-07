Grecia: leader opposizione Tsipras, governo ha fatto tornare il paese alle difficoltà del 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guidato da Nuova democrazia (Nd) ha fatto tornare la Grecia "indietro al 2015". Lo ha dichiarato il leader di Syriza, Alexis Tsipras, criticando in un post sui social network la gestione economica da parte dell'esecutivo del premier Kyriakos Mitsotakis. "Il governo ha preso un'economia fuori dai memorandum internazionali, con un debito gestibile, e la crescita per 12 trimestri consecutivi, con un tasso di disoccupazione sceso di dieci punti percentuali e riserve nelle casse pubbliche per 37 miliardi di euro", ha affermato Tsipras facendo notare che oggi "in un tempo record" il governo di Atene è riuscito invece a riportare il paese "ai tempi difficili dei memorandum internazionali". Tsipras ha accusato Mitsotakis di offendere l'intelligenza dei cittadini greci, pensando di poter parlare con ottimismo senza poi risolvere concretamente i problemi. (Gra)