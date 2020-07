Aerospazio: Airbus Helicopters, H160 riceve approvazione dell'Easa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bimotore multi-ruolo H160 di Airbus Helicopters ha ottenuto la certificazione di tipo da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa), segnando un nuovo capitolo per il programma. Lo riferisce un comunicato stampa. Airbus Helicopters prevede che la certificazione da parte della Faa avverrà a ridosso della prima consegna, prevista entro la fine dell'anno per un cliente statunitense di cui non è stato rivelato il nome. "Il positivo completamento della certificazione di tipo dell'H160 è il risultato di diversi anni di straordinario lavoro e sforzi compiuti congiuntamente dai team tecnici coinvolti dell'Easa e di Airbus Helicopters in un notevole e fruttuoso spirito di cooperazione. È il risultato di accurati sforzi di progettazione e collaudo per garantire il raggiungimento dei più alti standard di sicurezza. La progettazione dell'H160 lo rende adatto a una vasta gamma di missioni differenti. È anche uno dei più ecologici elicotteri per quanto riguarda il consumo di carburante e uno dei più silenziosi della sua categoria. Il mio personale ringraziamento e le mie più sentite congratulazioni allo staff tecnico coinvolto che ha costantemente mostrato un forte impegno in una costruttiva collaborazione per superare le sfide inerenti questo progetto per la certificazione di tipo", ha dichiarato Rachel Daeschler, certification director dell'Easa. (segue) (Com)