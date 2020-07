Aerospazio: Airbus Helicopters, H160 riceve approvazione dell'Easa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti che l'H160 abbia ricevuto la certificazione di tipo da parte dell'EASA. Questo risultato è il coronamento di anni di duro lavoro, svolto con i nostri fornitori e partner, nella progettazione, industrializzazione e definizione del sistema a supporto e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e la loro energia a trasformare in realtà questo elicottero di nuova generazione. Sono impaziente che H160 entri in servizio offrendo le sue innovative caratteristiche ai clienti di tutto il mondo, portando loro competitività e ulteriore comfort e sicurezza", ha affermato Bruno Even, Ad di Airbus Helicopters. Per sviluppare e certificare l'aeromobile e continuare a farlo crescere prima dell'entrata in servizio, Airbus Helicopters ha fatto affidamento su tre prototipi, il primo elicottero di serie e due mezzi di prova aggiuntivi, il Dynamic Helicopter Zero e il System Helicopter Zero. Gli elicotteri hanno volato per oltre 1500 ore sia per i test di volo che per i voli dimostrativi, in modo che i clienti potessero sperimentare in prima persona l'innovazione e il valore aggiunto che l'H160 porterà nelle loro missioni. (segue) (Com)