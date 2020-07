Aerospazio: Airbus Helicopters, H160 riceve approvazione dell'Easa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progettato come un elicottero multi-ruolo in grado di eseguire una vasta gamma di missioni come trasporto offshore, Ems, aviazione privata e d'affari e servizi pubblici, l'H160 integra le ultime innovazioni tecnologiche di Airbus Helicopters. Queste includono le rivoluzionarie funzioni per la sicurezza con l'avionica Helionix e le funzionalità automatizzate, nonché la protezione inviluppo di volo. L'elicottero offre inoltre ai passeggeri un migliore comfort grazie alle pale Blue Edge, che riducono il rumore, e a una straordinaria visibilità esterna a beneficio sia dei passeggeri che dei piloti. L'H160 non è stato progettato solo pensando a passeggeri e piloti. Gli operatori apprezzeranno la sua competitività grazie alla maggiore efficienza del consumo di carburante e all'ecosistema di manutenzione semplificata incentrato sul cliente: l'accessibilità degli equipaggiamenti è stata facilitata dall'architettura ottimizzata dell'elicottero, il piano di manutenzione è stato accuratamente verificato durante le campagne Operator Zero e l'elicottero viene consegnato con una intuitiva documentazione 3D per la manutenzione. (Com)