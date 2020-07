Scuola: Pittoni (Lega), meno di un caffè al giorno spacciato per aumento stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina i docenti "meritano l'aumento stipendiale di 20 euro, da lei stessa annunciato e presentato come grande successo personale". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Scuola della Lega. "Mi chiedo - sottolinea in una nota - se la titolare dell'Istruzione colga l'ironia insita nella sua affermazione, visto che parliamo di meno di un caffè al giorno. In realtà con la legge 21/2020 va semplicemente in pensione la vecchia detrazione fiscale di 80 euro e al suo posto si applicherà una nuova detrazione di 100 euro per i redditi da lavoro dipendente uguali o inferiori a 28.000 euro lordi, che ovviamente non riguarda solo il personale della scuola". (com)