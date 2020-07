Lavoro: Istat, disoccupazione risale a 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al mese di aprile 2020, a maggio continua, a ritmo meno sostenuto, la diminuzione dell’occupazione e torna a crescere il numero di persone in cerca di lavoro, a fronte di un marcato calo dell’inattività. Dopo due mesi di decisa diminuzione, aumenta anche il numero di ore lavorate procapite. Così l'Istat nella nota sull'occupazione. La diminuzione dell’occupazione su base mensile(-0,4 per cento pari a -84mila unità) coinvolge soprattutto le donne(-0,7 per cento contro 0,1 per cento degli uomini, pari rispettivamente a -65mila e -19mila), i dipendenti (-0,5 per cento pari a -90mila) e gli under 50 mentre aumentano leggermente gli occupati indipendenti e gli ultra cinquantenni.Nel complesso il tasso di occupazione scende al 57,6 per cento (-0,2 punti percentuali). L’aumento delle persone in cerca di lavoro (+18,9 per cento pari a +307mila unità) si rileva maggiormente tra le donne (+31,3 per cento, pari a +227mila unità) rispetto agli uomini (+8,8 per cento, pari a +80mila) e coinvolge tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione risale al 7,8 per cento (+1,2 punti) e, tra i giovani, al 23,5 per cento (+2,0 punti). Generalizzata anche la diminuzione del numero di inattivi (-1,6 per cento, pari a -229mila unità): -1,7 per cento tra le donne (pari a -158mila unità) e -1,3 per cento tra gli uomini (pari a -71mila), con conseguente calo del tasso di inattività che si attesta al 37,3 per cento (-0,6 punti). Confrontando il trimestre marzo-maggio 2020 con quello precedente (dicembre 2019-febbraio 2020), l’occupazione risulta in evidente calo (-1,6 per cento, pari a -381mila unità) per entrambe le componenti di genere. (segue) (Ren)