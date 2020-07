Lavoro: Istat, disoccupazione risale a 7,8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istat diminuiscono nel trimestre anche le persone in cerca di occupazione (-22,3 per cento pari a -533mila), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+6,6 per cento pari a +880mila unità). Il calo congiunturale dell’occupazione determina una flessione rilevante anche rispetto al mese di maggio 2019 (-2,6 per cento pari a -613mila unità), che coinvolge entrambe le componenti di genere, i dipendenti temporanei (-592mila), gli autonomi (-204mila) e tutte le classi d’età; le uniche eccezioni risultano essere gli over 50 e i dipendenti permanenti (+183mila). Il tasso di occupazione scende in un annodi 1,5 punti. Infine, nell’arco dei dodici mesi, calano in misura consistente le persone in cerca di lavoro (-25,7 per cento, pari a 669mila unità), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+8,7 per cento, pari a +1 milione 140mila). (Ren)