Governo: D’Incà, unico epilogo voto anticipato, no altre maggioranze

- Se il governo andasse in crisi “l’unico epilogo sarebbe il voto anticipato”. Lo ha detto Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme a "Coffee Break" su La7. “Non vedo nessun altra maggioranza al momento. Il governo va avanti, i numeri al Senato ci sono. Come M5s vogliamo andare avanti, crediamo nel presidente Conte e che il Paese possa uscire dalla crisi quasi morale degli ultimi anni", ha spiegato il ministro.(Rin)