- Alle otto e mezza di questa mattina a Cinisello Balsamo, in piazza Soncino, una bambina di quattro anni è stata investita e nell'urto è stata sbalzata a un metro di distanza dall'auto. A comunicarlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). La bimba ha riportato un trauma cranico e contusioni su tutto il corpo, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. (Com)