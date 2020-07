Etiopia: proteste in Oromia dopo morte cantante Hundessa, bilancio sale a 81 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 81 morti il bilancio delle proteste scoppiate nella regione di Oromia, in Etiopia, dopo l'uccisione di Hachalu Hundessa, cantante noto per le sue canzoni di denuncia politica. Lo ha riferito all'emittente di stato "Ethiopian Broadcasting Corporation" il commissario di polizia della regione, Bedassa Merdassa, precisando che le vittime sono finora 78 civili e tre membri delle forze di sicurezza. Merdassa ha tuttavia precisato che il numero di vittime non include quelle registrate nella capitale Addis Abeba, dove un poliziotto è stato ucciso ed un numero imprecisato di persone sono morte martedì in tre esplosioni. Il cantante è stato ucciso a colpi di arma da fuoco lunedì notte. Ieri il portavoce dell’amministrazione regionale, Getachew Balcha, annunciava la morte di otto persone ed il ferimento di almeno altre 80 nella città di Adama, capoluogo della regione. (segue) (Res)