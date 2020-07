Italia-America latina: coronavirus, webinar Iila su idee per una ripresa sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trasformazioni dei sistemi produttivi, con la necessaria integrazione tra economia verde e digitalizzazione, le nuove sfide del mercato del lavoro e le tendenze della governance all'indomani dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Sono alcuni dei temi trattati nel corso del webinar che l'Organizzazione internazionale italo-latina americana (Iila) ha sviluppato mercoledì facendo incontrare rappresentanti istituzionali e delle principali associazioni imprenditoriali di Italia e America Latina. L'obiettivo che il segretario generale dell’Iila, Antonella Cavallari, si è proposta di raggiungere con questo evento virtuale, si legge in una nota, "è quello di favorire uno spazio di dialogo con i 21 Paesi membri dell'Iila per condividere – attraverso la risposta a quattro domande chiave – idee per una ripresa economica orientata verso uno sviluppo sostenibile, asse portante dell’ attuale programma di lavoro dell’ Iila". Nel corso dell'incontro "sono stati evidenziati i problemi comuni e le risposte che ad essi possiamo dare anche grazie alla rinnovata collaborazione tra Italia e America Latina, una cooperazione di lunghissima data, fondata su amicizia profonda oltre che su una notevole complementarietà delle economie". (segue) (Res)