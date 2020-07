Usa: commissione Difesa Camera approva proposta di bilancio da 740,5 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inquilino della Casa Bianca ha minacciato di opporre il veto a qualunque proposta di bilancio includa tale proposito, che il presidente reputa un affronto alla tradizione delle Forze armate e alla storia del paese. Tra gli emendamenti approvati dalla commissione Servizi Armati figura anche il divieto totale di esporre la bandiera confederata all’interno di qualunque proprietà del Pentagono, anche a titolo privato o personale. E’ stata invece respinta la proposta di emendare l’Insurrection Act, che attribuisce al presidente il potere di mobilitare le forze armate per mantenere la sicurezza in situazioni straordinarie: i presidenti Usa hanno invocato più volte tale potere nel corso degli anni, ma la minaccia di Trump di fare altrettanto in risposta ai saccheggi delle scorse settimane ha innescato una furiosa polemica a Washington. (Nys)