Hong Kong: Eric Chan eletto segretario generale del Comitato per la sicurezza nazionale (4)

- Le circostanze di reato vengono definite in maniera poco accurata. E' reato, ad esempio, alimentare l'odio nei confronti dei governi locali o centrali attraverso "vari modi illegali"; ostacolarli nella formulazione di politiche o leggi, sotto qualsiasi guida, finanziamento o altre forme di assistenza da parte di organizzazioni straniere costituirebbe collusione. Anche chiedere ad organizzazioni o agenti stranieri di adottare sanzioni contro Hong Kong o il governo centrale può essere considerato collusione. Atti vandalici a mezzi di trasporto di o alle strutture di produzione di energia rientrano nella categoria del terrorismo. Ciò fa riferimento ai danni inflitti dai manifestanti lo scorso anno, che hanno distrutto stazioni e linee della Metropolitana durante le manifestazioni antigovernative in città. La legge riguarda anche i candidati politici, con chiunque sia condannato per un reato per cui è vietato candidarsi alle elezioni locali. I legislatori, i funzionari governativi e chiunque altro abbia cariche pubbliche devono dimettersi immediatamente se viola la legge. Anche se funzionari di Pechino e Hong Kong hanno promesso che la legge salvaguarderà i diritti umani, il provvedimento non rende obbligatori i processi con giuria, né promette processi aperti a tutti. Ai media e ai membri del pubblico può essere vietato osservare casi se le audizioni riguardano segreti di stato o ordini pubblici. Agli indagati non verrà concessa la cauzione a meno che il giudice non sia convinto che essi non continueranno a prendere parte alle attività che mettono a rischio la sicurezza nazionale. (Cip)