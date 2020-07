Australia: governo valuta concessione asilo ai dissidenti di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia sta valutando la possibilità di concedere l'asilo ai residenti di Hong Kong, in risposta alla nuova legge sulla sicurezza approvata dal governo centrale cinese. Il primo ministro, Scott Morrison, ha affermato che la situazione a Hong Kong è "molto preoccupante" e il suo governo sta prendendo in considerazione "molto attivamente" proposte per accogliere residenti di Hong Kong, specie se a rischio per le loro esternazioni di dissenso. Alla domanda se l'Australia intenda estendere agli honkonesi un'offerta di asilo, Morrison ha risposto affarmativamente. Il primo ministro australiano ha spiegato che le misure passeranno presto al vaglio del Consiglio dei ministri: "Pensiamo sia importante e molto coerente con chi siamo come persone". Morrison ha affermato che non è stata presa alcuna decisione definitiva su come strutturare gli accordi in Australia, ma il paese è "pronto a intensificare e fornire supporto" ai residenti di Hong Kong. La decisione potrebbe peggiorare ulteriormente le relazioni tra Canberra e Pechino, dopo ripetuti scontri tra le due parti. Recentemente l'Australia ha fatto infuriare la Cina chiedendo un'indagine indipendente sulle origini della pandemia di coronavirus. Canberra ha anche respinto ciò che definisce la "coercizione" economica della Cina, le campagne di influenza segreta da parte di Pechino e l'uso di società tecnologiche come Huawei come strumento di raccolta di informazioni e leva geopolitica.(Res)