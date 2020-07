Medio Oriente: Vaticano, azioni unilaterali pongono rischi ricerca pace fra israeliani e palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Vaticano, ha incontrato gli ambasciatori degli Stati Uniti e dello Stato di Israele per esprimere la preoccupazione della Santa Sede circa possibili azioni unilaterali che potrebbero mettere ulteriormente a rischio la ricerca della pace fra israeliani e palestinesi e la delicata situazione in Medio Oriente. Secondo quanto si legge in una nota della sala stampa vaticana, che riporta l’incontro avvenuto il 30 giugno, la Santa Sede, come già dichiarato il 20 novembre 2019 e il 20 maggio 2020, ribadisce che lo Stato d’Israele e lo Stato di Palestina hanno il diritto di esistere e di vivere in pace e sicurezza, dentro confini riconosciuti internazionalmente. Fa, perciò, appello alle parti affinché si adoperino a riaprire il cammino del negoziato diretto, sulla base delle rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite, facilitato da misure che servano a ristabilire la fiducia reciproca e abbiano “il coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Com)